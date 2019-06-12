Kremlin'den, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 zirvesinde görüşüp görüşmeyecekleri konusunda açıklama geldi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Trump ile Putin'in, bu ay sonunda Japonya'da yapılacak G20 zirvesinde görüşeceği fikrinin henüz bir karara bağlanmadığını söyledi.

Uşakov, “Putin ile Trump arasında Osaka’da G20 kapsamında bir görüşme gerçekleşmesi ihtimali henüz havada. ABD tarafı fikrin belirtilmesinden sonra konuya bir netlik kazandırmadı” ifadelerini kullandı.

Uşakov ayrıca, olası görüşmenin yeri, gündemi ve vaktinin görüşülmediğini dile getirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce, Putin ile Trump’ın bu ay içinde Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenecek G20 zirvesinde görüşme şanslarının olduğu belirterek, "Elbette bir şans var. Görüşmenin olabileceğine dair bir şans var" demişti.

Kaynak: Reuters