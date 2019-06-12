YPG/PKK'lı teröristler, işgal altında tuttukları Rakka'nın kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinin Ayn el-Arus köyü yakınlarında tarım arazilerini yaktı.

Yerel medyada yer alan videoda, terör örgütünün sözde bayrağının asılı olduğu araçla tarım arazilerine giden teröristlerin, tarlaları ateşe verdikleri görülüyor.

Halk terör örgütüne karşı nöbet tutuyor

YPG/PKK, son 15 gündür Rakka ve Deyrizor illerinde işgal ettiği bölgelerde Araplara ait tarım arazilerini ateşe veriyor. Halk, Haseke'de de aynı uygulamayı başlatan örgüte karşı arazilerde nöbet tutuyor.

Suriye'de yerel kaynaklar, YPG/PKK'lı teröristlerin çıkardığı yangında şu ana kadar Araplara ait 20 bin dönüm alanın kül olduğunu söylemişti.

Yangınlardan yaklaşık 50 bin dönümlük arazi etkilenirken, Kahtaniye'de çıkan yangının, petrol arıtma tesislerine doğru ilerlemesi paniğe sebep olmuştu.

Terör örgütünün son 1 ayda Rakka, Deyrizor, Haseke, Kamışlı ve Rasulayn’da çıkardığı yangınlarda Arap ailelere ait 54 bin dönüm buğday ekili alan yanmıştı.

Örgüt, Suriye'nin 3'te 1'ini işgalinde tutuyor.

Kaynak: TRT Haber