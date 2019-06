Bölgede mamutlara dair iz arayan bölge halkı tarafından bulunan kurt başının, Pleistosen dönemine ait olduğu belirtildi.

Saka Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Direktörü Albert Protopopov, kurt başının formuna dikkat çekerek, bu kadar eski zamana ait olup yumuşak dokusu bozulmamış bir kurtla ilk defa karşılaşıldığını söyledi.

Protopopov ayrıca DNA inceleme çalışmalarının da sürdürüldüğünü ifade etti.

Still snarling after 40,000 years, a giant Pleistocene wolf discovered in Yakutia.

Sensational find of head of the beast with its brain intact, preserved since prehistoric times in permafrost.https://t.co/w4FoRB16Ur pic.twitter.com/8QbthEfay1