Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısından Gazze'ye bugün de yardım girişi olmadı

Refah Sınır Kapısından yardım girişlerinde bugün de sorun yaşandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, bugün Refah'tan hiçbir tır giriş yapmadı, Kerm Ebu Salim'den ise 9 tır girdi.

Filistin Kızılayından dün yapılan açıklamada, İsraillilerin, Mısır ile İsrail arasındaki Nitzana Sınır Kapısında (El-Uca) düzenlediği ve yardım tırlarının denetlenmesini engelleyen gösterileri nedeniyle Refah'tan hiçbir tırın giriş yapmadığı, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan ise 123 tırın girdiği aktarılmıştı.

Filistin Kızılayı şubat başında yaptığı açıklamada, 21 Ekim-1 Şubat tarihleri arasında Gazze-Mısır arasındaki Refah ve Gazze-İsrail arasındaki Kerm Ebu Salim sınır kapılarından günlük ortalama 95 tırın geçiş yaptığını dile getirmişti.

İsrail'in saldırıları öncesinde Gazze'ye günde yaklaşık 600 tır giriş yapıyordu.

İsrail'deki aşırı sağcı siyasilerin tabanını oluşturan gruplar, zorunlu açlığa maruz bırakılan, temiz suya ulaşamayan ve barınma krizi yaşayan Filistinliler için Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımların engellenmesi amacıyla protestolar düzenliyor.

İsrail merkezli "Kanal 12" televizyonunun yaptığı bir ankete göre, İsraillilerin yüzde 72'si, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler geri getirilmeden Gazze'ye insani yardım gönderilmesine karşı çıkıyor.