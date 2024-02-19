Çok Bulutlu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.02.2024 21:03

Filistin: İsrail, dünyanın gözü önünde hastaneleri imha eden bir savaş yürütüyor

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Nasır Hastanesine saldırılarına dikkati çekerek, “İsrail, dünyanın gözü önünde hastaneleri imha eden bir savaş yürütüyor.” dedi.

Filistin: İsrail, dünyanın gözü önünde hastaneleri imha eden bir savaş yürütüyor
[Fotograf: AA]

Keyle, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde, İsrail’in işgali ve vahşi saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nin sağlık alt yapısına ilişkin son gelişmeleri ele aldığı bir basın toplantısı düzenledi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik sürdürdüğü soykırım savaşının 136’ncı gününde devam ettiğini, güvenli bir yerin kalmadığını ve hastane ile sağlık merkezlerinde bile İsrail’in saldırıları nedeniyle ölümün kol gezdiğine vurgu yapan Keyle, şunları kaydetti:

“İsrail’in (Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan) Nasır Hastanesine yönelik yoğun saldırıları devam ediyor. Saldırılar nedeniyle jeneratörlerin devre dışı kalması, yoğun bakımdaki solunum cihazına bağlı 6 hasta ile 3 prematüre bebeğin hayatını tehlikeye atıyor.”

Keyle, İsrail’in hava saldırılarının bir çalışanın kaybolmasına ve Sınır Tanımayan Doktorlar’a (MSF) bağlı birçok personelin öldürülmesine ve yaralanmasına yol açtığına dikkati çekerek, “Nasır Hastanesinde, 3 gündür elektrik kesintisi devam ediyor. Hastaların oksijeni kesildi, şu ana kadar 8 hastanın ölümüne yol açtı.” dedi.

Nasır Hastanesinin hizmet dışı kaldığına ve bir askeri kışlaya döndüğüne işaret eden Keyle, “İsrail askerleri, sağlık personelini doğumhanede uzun saatler boyunca alıkoydu, kelepçeledi, kıyafetlerini çıkarıp darbetti ve 70 personeli gözaltına aldı.” diye konuştu.

Keyle, hastanede sadece 25 sağlık personelinin kaldığını, onların da hastanedekilerle birlikte kuşatma altında olduğuna ve İsrail’in hem personelin hem de hastanedekilerin hayatlarından sorumlu olduğuna dikkati çekerek, “Nasır Hastanesindeki işgal suçunun tüm unsurları tamamlanmış durumda. Hastane bu zor koşullarda, biri doktor olmak üzere 3 kadın zor ve güvensiz bir ortamda, su, yiyecek, elektrik ve hijyenden yoksun bir şekilde doğum yaptı.” diye konuştu.

Gazze Şeridi’ndeki sağlık sektörünün ciddi sağlık personeli sıkıntısı çektiğini, anestezi ilaçları, antibiyotikler, damar içi sıvılar, ağrı kesici ilaçlar, insülin, kan ve kan ürünleri gibi ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısının giderek arttığını belirten Keyle, uluslararası kuruluşlara, savaşın durdurulması için İsrail’e baskı yapılması, Gazze'ye insani ve sağlık malzemesi girişinin artırılması ile tedavi ihtiyacı olan yaralıların yurt dışına tahliyesine yardımcı olunması için derhal ve koşulsuz harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Keyle, İsrail'in, dünyanın gözü önünde hastaneleri imha eden bir savaş yürüttüğünü sözlerine ekledi.

İsrail'in askeri kışlaya çevirerek elektriklerini kestiği ve oksijen cihazının çalışmasını engelleyerek hizmet dışı bıraktığı Nasır Hastanesi yoğun bakımında ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği açıklanmıştı.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kenti yakınlarındaki hava saldırılarını üstlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:34
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
22:30
Afyonkarahisar'da minibüs ile tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı
22:23
Hakkari'de birer kilogramlık 22 külçe altın ele geçirildi
22:21
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 22 şüpheli tutuklandı
22:14
Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısından Gazze'ye bugün de yardım girişi olmadı
21:42
Antonio Guterres, BMGK'nın Gazze için "tek ses olmasını" istiyor
Gazze'ye gıda yardımının ulaştırılamaması 'şiddetli açlık' yaşayan halkı çaresiz bıraktı
Gazze'ye gıda yardımının ulaştırılamaması 'şiddetli açlık' yaşayan halkı çaresiz bıraktı
FOTO FOKUS
Yaptırdığı botoks çenesini kilitledi
Yaptırdığı botoks çenesini kilitledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ