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Dünya
AA 19.02.2024 21:40

Antonio Guterres, BMGK'nın Gazze için "tek ses olmasını" istiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze için "tek ses olmasını" istiyor.

Antonio Guterres, BMGK'nın Gazze için "tek ses olmasını" istiyor
[Fotograf: Reuters]

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'de İsrail saldırıları devam ederken özellikle kadınlar için sağlık endişelerinin arttığına işaret eden Dujarric, "BM Nüfus Fonu (UNFPA) Gazze'de, 50 bin hamile kadın dahil herkesin aç olduğunu bildirdi." bilgisini paylaştı.

Dujarric, BM ve insani yardım ortaklarının tüm engellere rağmen Gazze Şeridi'ne gıda yardımı yapmaya devam ettiğini aktardı.

Cezayir'in yarın BMGK'da oylamaya sunmayı planladığı ve Gazze'de acilen ateşkes talep edilen karar tasarısına alternatif olarak ABD'nin bir karar tasarısı sunmasıyla ilgili Dujarric, müzakerelerin hala sürdüğünü ve çok fazla detaya girmek istemediğini söyledi.

Dujarric, Genel Sekreter'in taleplerinin çok açık olduğunu, Gazze'de acilen insani ateşkes, engelsiz insani yardım erişimi ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını görmek istediğini anımsattı.

Guterres'in uzun zamandır ateşkes çağrısında bulunduğunu kaydeden Dujarric, "Genel Sekreter, BMGK'nın Gazze konusunda tek ses olmasını istiyor." dedi.

Dujarric, Genel Sekreter'in Refah'a yönelik saldırılar hakkında da açık bir şekilde uyarıda bulunduğunu hatırlatarak, BMGK'nın alacağı kararların kendisinin öncelliklerini yansıtacağını umduğunu söyledi.

BMGK'da iki karar tasarısı görüşülecek

AA'nın ulaştığı Cezayir'in yarın BMGK'da oylamaya sunmayı planladığı karar tasarısında, "tüm tarafların saygı duyacağı insani ateşkesin acilen sağlanması" talep ediliyor.

Tasarıda, aynı zamanda BMGK'da daha önce Gazze için kabul edilen iki kararın da uygulanması çağrısına yer veriliyor.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Cezayir'in karar tasarısını oylamaya sunacağını duyurmasının ardından, ABD'nin İsrail ile Hamas arasında rehinelerin serbest bırakılmasını ve çatışmalara en az 6 hafta ara verilmesini sağlayacak bir anlaşma üzerinde çalıştığını belirterek, Cezayir'in tasarısını veto edeceği sinyali vermişti.

Bunun ardından, bugün ABD, üye ülkeler tarafından müzakere edilmesi için yeni bir karar tasarısı sundu.

ABD'nin tasarısında "mevcut koşullarda Refah'a yönelik kara saldırısının sivillere büyük zarar vereceği ve yerlerinden edilmelerine yol açacağı" konusunda uyarı yapılıyor.

Bunun çok ciddi bölgesel ve güvenlik sorunlarına yol açacağı uyarısına yer verilen karar tasarısında, "Mevcut koşullarda bu saldırı gerçekleşmemeli." deniliyor.

ABD'nin tasarısında ilk kez "ateşkes" ifadesi kullanılarak, "Gazze'de tüm esirlerin serbest bırakılması halinde uygulanabilecek en kısa sürede geçici bir ateşkese destek veriyoruz." mesajı veriliyor.

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