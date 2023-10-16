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Dünya
AA 16.10.2023 20:54

Mısır: Gazze'deki sivillerin kuşatma veya yerinden etmeyle cezalandırılmasını reddediyoruz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin kuşatma veya yerinden etme yoluyla toplu cezalandırmaya maruz bırakılmasını reddettiklerini söyledi.

Mısır: Gazze'deki sivillerin kuşatma veya yerinden etmeyle cezalandırılmasını reddediyoruz
[Fotograf: AA]

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'yı başkent Kahire'de kabul etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin de hazır bulunduğu görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki gerilime ilişkin gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, mevcut durumun ciddiyeti, bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik tehditler, sivillerin korunması, hedef alınmasının önlenmesi ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesinin yanı sıra çatışmanın yayılmasının önlenmesi için çalışmanın gerekliliği konusunda mutabakata varıldı.

Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani koşullara ve uluslararası toplumun, Gazze halkına acil insani yardım sağlayarak ve acılarının yükünü hafifleterek sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine dikkati çekti.

Gerilimi azaltmanın zorunlu olduğunun altını çizen Sisi, sivillerin "kuşatma, aç bırakma veya tehcir etme gibi" toplu cezalandırma politikalarına maruz bırakılmasını reddettiklerini vurguladı.

Görüşmede Fransa'nın da Gazze Şeridi'ndeki gerilime ilişkin "görüşünü ortaya koyduğu" belirtilen açıklamada, Fransa'nın görüşünün ne olduğu konusunda ise bilgi verilmedi.

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