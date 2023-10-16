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Dünya
AA 16.10.2023 20:49

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Gazze'yi görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bölgesel meselelerin yanı sıra Gazze Şeridi’ndeki gerilimi ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Gazze'yi görüştü
[Fotograf: AA]

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail’in saldırıları altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik gelişmelerin ele alındığı görüşmede, "bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden çatışmaların yayılmasını önlemek, durumun kontrol altına alınmasına yönelik sürdürülen diplomatik girişimler" masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Sisi ve Putin, "ateşkesin desteklenmesi, bölgedeki istikrarın yeniden sağlanmasına öncelik verilmesinin önemi, sivillerin güvenliğinin sağlanmasının gerekliliği" konusunda mutabık kaldı.

Gazze Şeridi'ndeki insani durumun ciddiyeti ve acilen insani yardımlara güvenli erişimin sağlanması gerektiği konusunda hemfikir olan liderler, Filistin-İsrail sorununun çözülmesi için ciddi şekilde çalışılması gerektiğini vurguladı.

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Mısır Rusya Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail
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