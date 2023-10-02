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Dünya
İHA 02.10.2023 22:29

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, aralık ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacak

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Aralık ayında düzenlenecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, aralık ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacak

Mısır’da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin Aralık ayında düzenlenecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olması için destekçileri tarafından başlatılan kampanya karşılık buldu.

Sisi yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üçündü dönem için aday olacağını doğruladı.

Mısır’da 2014'ten bu yana cumhurbaşkanı olan eski Genelkurmay Başkanı Sisi, dört yıl önce 2030'a kadar görevde kalmasına izin verecek anayasa değişikliğinin ardından yeniden aday olması bekleniyordu.

Sisi, 2013 yılında demokratik olarak seçilen Muhammed Mursi'nin devrilmesinin ardından iktidara gelmiş, 2014 ve 2018 yıllarında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 97 oyla kazanmıştı. 

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