Bayraktar'dan iş birliği mesajı: Stratejik teknolojilerin çeşitlenmesi milletimizin bekası için önemli

74'üncü Uluslararası Uzay Kongresi, Azerbaycan'da yapılıyor. Kongreye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da katılıyor. 101 ülkeden 5 binden fazla katılımcının yer aldığı kongre, 6 Ekim'e kadar sürecek.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 74'üncü Uluslararası Uzay Kongresi başladı. Kongrenin açılışı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla yapıldı.

Uluslararası Uzay Federasyonu'nun organize ettiği kongrenin platin sponsorluğunu, Türkiye Uzay Ajansı üstleniyor.

Kongrede Türkiye'yi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar temsil ediyor.

Kongrede ayrıca TEKNOFEST'te proje üreten 500 yarışmacı da yer alıyor.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Uzay alanının çok kritik olduğuna vurgu yaparak "Yine insansız hava araçları alanında da iş birliği yapıyoruz. Teknoloji geliştirme üzerine de çalışıyor. Yine savunma sanayi kurumlarımızın birçok girişimi var. Stratejik teknoloji alanlarının çeşitlenmesini milletimizin bekası için hassaten önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

101 ülkeden 5 binden fazla katılımcının yer aldığı kongre, oturum ve sergilerle 6 Ekim'e kadar sürecek.

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Bu yılki toplantılarda, 2026'da düzenlenecek kongrenin hangi ülkede olacağı da belirlenecek.