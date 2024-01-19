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Dünya
AA 19.01.2024 05:03

Miçotakis, Türkiye ile olumlu havayı güçlendirmek istiyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin, Türkiye ile olan olumlu havayı güçlendirmeye çalışacaklarını söyledi.

Miçotakis, Türkiye ile olumlu havayı güçlendirmek istiyor

Miçotakis, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu kapsamında yaptığı konuşmada, geçen yıl Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yumuşama yaşandığını belirtti.

Yumuşamanın devam ettiğini aktaran Miçotakis, "Son yıllarda Türk siyasetinde dramatik değişimler görüyoruz. Ancak iyimser olmak ve ülkelerimizin attığı olumlu adımları daha da güçlendirmek istiyorum" dedi.

Miçotakis, iki ülke arasındaki tek önemli sorun olarak nitelendirdiği deniz yetki alanları sınırlarının çizilmesi konusunun çözülmediğini ve bu soruna rağmen bir arada var olabilmeleri ve olumlu gündeme odaklanabilmeleri gerektiğini savundu.

Gazze'deki artan sivil kayıplar konusundaki endişelerini de dile getiren Miçotakis, mağdurlar arasında çok sayıda çocuk olduğunu vurguladı.

Yemen'deki Husilerin gemilere yönelik füze ve dron saldırıları ile ABD ve İngiltere'nin buna yanıt olarak gerçekleştirdiği hava saldırılarına değinen Miçotakis, bu durumun sadece Yunanistan'ı etkileyen bir sorun olmadığını kaydetti.

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