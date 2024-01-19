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Dünya
AA 19.01.2024 01:52

Cezayir: İsrail, Gazze'yi hapishaneden toplu mezara çevirdi

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, "İsrail'in Gazze Şeridi'ni hapishaneden toplu mezara dönüştürdüğünü" söyledi.

Cezayir: İsrail, Gazze'yi hapishaneden toplu mezara çevirdi
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Attaf, Bağlantısızlar Hareketi Filistin Komitesi'nin bu yıl 19-23 Ocak tarihleri ​​arasında Uganda'nın başkenti Kampala'da yapacağı zirveye hazırlık amacıyla düzenlediği toplantıda konuştu.

Attaf, İsrail'in Filistin'de işlediği suçların yeni değil, yetmiş yılı aşkın bir geçmişe dayandığını ifade etti.

"İsrail'in vahşetin ve barbarlığın en üst seviyelerine ulaştığını" vurgulayan Attaf, "İsrail yönetiminin mümkün olan en fazla sayıda Filistin halkını yok etmeyi, geri kalanını yerinden etmeyi ve Filistin davasını tamamen tasfiye etmeyi amaçladığını" kaydetti.

Attaf, konuşmasında, "İsrail, Gazze Şeridi'ni hapishaneden toplu mezara dönüştürdü." ifadesini kullandı.

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