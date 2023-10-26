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Dünya
AA 26.10.2023 19:45

Miçotakis Filistin'de insani koridor açılmasını istedi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, sivillerin korunması için insani koridorların açılması ve çatışmalara insani ara verilmesini istedi.

Miçotakis Filistin'de insani koridor açılmasını istedi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'ne gelişinde açıklamada bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bu toplantının Orta Doğu'da kritik gelişmelerin olduğu bir döneme denk geldiğini söyledi.

Miçotakis, "Öncelikle, İsrail'in yasal olarak kendini koruma hakkı vardır ancak her zaman uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun şekilde. Vahşice bir terör saldırısına uğradı ve tabii ki vatandaşlarının güvenliğini korumak için tepki vermekle yükümlüdür." dedi.

Kendi sözleriyle Batı'nın ikiyüzlülüğü
Kendi sözleriyle Batı'nın ikiyüzlülüğü

Gazze Şeridi'nde büyük bir insani kriz yaşandığına dikkati çeken Miçotakis, "İnsani koridorların açılması ve gerekli olduğu takdirde sivillerin korunabilmesi, bugün bu çatışmanın değirmentaşlarından ezilenlerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, mümkün olduğunca çok insan hayatını koruyabilmemiz için çatışmalara insani bir ara verilmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı, terör örgütü olarak nitelendirdiği Hamas'ın, Filistin halkının haklı taleplerini temsil etmediğini belirtti.

İsrail'e destek için sıraya girdiler
İsrail'e destek için sıraya girdiler

İsrail-Filistin çatışmasının Orta Doğu'yu etkileyecek şekilde kontrol edilmeyecek boyutlara ulaşmasının engellenmesi gerektiğini dile getiren Miçotakis, iki devletli bir çözümden yana olduklarını, bölgede uzun vadeli bir barışın şartlarının ancak siyasi çözümle sağlanabileceğini kaydetti.

Miçotakis, bu akşam Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüşerek, kendisine Yunanistan'ın Filistin sorununa ilişkin görüşlerini aktaracağını bildirdi.

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