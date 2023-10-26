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Dünya
AA 26.10.2023 18:44

Slovakya Ukrayna'ya askeri yardımlarını durduracak

Slovakya'da yeni kurulan hükümetin Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'ya yaptıkları askeri yardımların durdurulacağını açıkladı.

Slovakya Ukrayna'ya askeri yardımlarını durduracak

Slovakya'da koalisyon hükümetinin Başbakanı Robert Fico, yaptığı açıklamada, Kiev'e askeri yardımları desteklemeyeceğini söyledi.

Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların durdurulacağını belirten Fico, "Avrupa Birliği silah tedarikçiliğinden arabuluculuğa geçmelidir." şeklinde konuştu.

Fico, Batı'nın Rusya yönelik yaptırımlarına karşı çıkarak, Slovakya üzerindeki etkilerini görmediği sürece Moskova'ya karşı herhangi bir yaptırım için oy kullanmayacağını dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ise Fico, "10 yıl boyunca çözümsüz çatışmaya girmelerindense, 10 yıllık barış müzakerelerine katılmalarının daha iyi olacağını" vurguladı.

Slovakya'da 30 Eylül'de düzenlenen seçimleri ilk sırada tamamlayan Sosyal Demokrat Parti (SMER) ile Liberal Ses Partisi (HLAS) ve Slovak Ulusal Partisi (SNS) arasında kurulan koalisyon hükümeti bugün göreve başlamıştı.

Slovakya Başbakanlığını 4. kez üstlenen SMER Genel Başkanı Robert Fico, Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova'nın yeni kabineyi onaylamasından sonra düzenlenen törende, yapıcı bir hükümet olacaklarının sözünü vermişti.

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