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Dünya
AA 26.10.2023 18:30

Uluslararası Af Örgütü'nden Gazze'de 'acil ateşkes' çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, Gazze'de daha fazla sivil can kaybının önlenmesi ve insani yardımlara erişiminin sağlanması için Gazze Şeridi ve İsrail'deki tüm taraflara "acil ateşkes" çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü'nden Gazze'de 'acil ateşkes' çağrısı
[Fotograf: AA]

İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü, İsrail-Filistin çatışması ve Gazze'deki insani duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Örgüt, eşi benzeri görülmemiş insani felaketin yaşandığı Gazze'de daha fazla sivil can kaybının önlenmesi ve Gazze halkının hayat kurtarıcı yardımlara erişiminin sağlanması için işgal altındaki Gazze Şeridi ve İsrail'deki tüm taraflara acil ateşkes çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

"Filistin topraklarında hayal bile edilemeyecek boyutlarda bir dehşet yaşandı"

Açıklamada, Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard'ın değerlendirmelerine de yer verildi.

Callamard, geçen 2,5 hafta boyunca İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında "hayal bile edilemeyecek boyutlarda dehşetin yaşandığına" tanık olduklarını ifade etti.

Kendi sözleriyle Batı'nın ikiyüzlülüğü
Kendi sözleriyle Batı'nın ikiyüzlülüğü

Gazze Şeridi'nde 2 milyondan fazla kişinin, korkunç insani krizin ortasında hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirten Callamard​​​​​​​, sivil kayıpların sayısının da daha önce görülmemiş boyutlara ulaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sivillerin korunması ve insani acıların daha da sarsıcı boyutlara ulaşmasının önlenmesi için acilen harekete geçilmesi gerekmektedir. Uluslararası toplumun bütün üyelerini, çatışmanın tüm taraflarından derhal insani ateşkes talep etmek üzere bir araya gelmeye çağırıyoruz."

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk ve 1709’u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 7 bin 28'e yükseldi
İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 7 bin 28'e yükseldi

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 105 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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