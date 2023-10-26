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Dünya
AA 26.10.2023 18:13

Kassam Tugayları: İsrail'in saldırılarında 50 esir öldü

Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında şu ana kadar ellerindeki İsrailli esirlerden 50'sinin öldüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları: İsrail'in saldırılarında 50 esir öldü

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde tarafından yapılan açıklamada, "Kassam Tugayları, Siyonistlerin Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardıman ve saldırılar sonucu yaklaşık 50 Siyonist esirin öldüğünü tahmin ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Ebu Ubeyde, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, ellerinde aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esir olduğunu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 22 esirin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'yi takip eden gazetecilere sansür getirdi
İsrail ordusu, Gazze'yi takip eden gazetecilere sansür getirdi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk ve 1709’u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 7 bin 28'e yükseldi
İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 7 bin 28'e yükseldi

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 105 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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