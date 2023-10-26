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Dünya
AA 26.10.2023 17:56

Lüksemburg Başbakanı Bettel'den ateşkes çağrısı

Lüksemburg Başbakanı Bettel, İsrail'in bombaladığı Gazze'de kadınların ve çocukların öldüğünü, bir an önce ateşkesin sağlanmasını veya çatışmalara insani ara verilmesi gerektiğini söyledi.

Lüksemburg Başbakanı Bettel'den ateşkes çağrısı
[Fotograf: AA]

Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi toplantısına girerken gazetecilere açıklama yapan Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, İsrail-Filistin meselesiyle ilgili konuşurken çatışmaların durmasının önemine işaret etti.

İnsani ara verilmesine yönelik AB çağrısı hakkında üye ülkeler arasında metin üzerindeki tartışmaların önemi olmadığını vurgulayan Bettel, bu tür tartışmaların dikkatleri sahadaki sivillerin acılarından uzaklaştırdığını belirterek "Nasıl adlandıracağımız umurumda değil. Bir ateşkesi veya çatışmalara insani ara verilmesini sağlayacak tüm girişimleri dikkate almalıyız. Önemli olan şu: Her geçen gün savaşla ilgisi olmayan insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor." dedi.

AB Liderler Zirvesinde İsrail-Filistin çatışmasına "insani ara veya aralar" verilmesine yönelik çağrı, bu çağrının nasıl bir metinle yapılacağı ve metnin dili gibi konularda zirve toplantısı başlayana kadar müzakerelerin sürdüğü ifade ediliyordu.

Liderlerin zirvede bu müzakerelere nokta koyması ve AB'nin ortak tutumunu belirlemesi bekleniyor.

Bazı AB ülkelerinin "insani ara" terimine karşı çıktığı, bazılarının uzun sayılabilecek "ara" yerine kısa "aralar" çağrısı istediği, bazılarının ise bu tür bir aranın "Hamas'ın toparlanmasına fırsat vereceğini" öne sürerek buna itiraz ettiği belirtiliyordu.

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Avrupa Birliği Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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