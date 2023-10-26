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Dünya
AA 26.10.2023 19:27

Almanya AB'yi İsrail'e destek vermeye çağırdı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği ülkelerini İsrail'e destek vermeye davet etti.

Almanya AB'yi İsrail'e destek vermeye çağırdı
[Fotograf: Reuters]

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi için AB Konseyi binasına girişinde gazetecilere açıklama yaptı.

"Şimdi konu, Hamas'ın korkunç saldırısına karşı kendi ülkesini savunan İsrail'i desteklediğimizi bir kez daha açıkça ifade etmemizdir." diyen Scholz, tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'deki insanlara insani destek verilmesi için çaba sarf edeceklerini söyledi.

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Çifte vatandaşlar ve uluslararası kuruluşların çalışanları gibi kişilerin Gazze'den ayrılmak istediğinde bunu yapabilmelerinin sağlanması gerektiğini dile getiren Scholz, "Tüm bunlar bizim taleplerimizdir. Hem de İsrail'in. Bunun bir şekilde gerçekleşmesi mümkün olmalıdır. Bu bizim, ABD'nin ve başkalarının sahip olduğu bir tutumdur." dedi.

Kendi sözleriyle Batı'nın ikiyüzlülüğü
Kendi sözleriyle Batı'nın ikiyüzlülüğü

Başbakan Scholz, çatışmanın bölgede büyümesini önlemek için her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Kuzeyde Hizbullah'ın kendi faaliyetleriyle savaşa girmesi ya da İran ve vekillerinin bir şekilde müdahale etmeye çalışması olmamalı." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin "Sizce İsrail Hamas'ı yok etmek için ne kadar ileri gidebilir?" şeklindeki sorusuna Scholz, İsrail'in kendisini yönlendiren insani ilkelere sahip demokratik bir devlet olduğunu savunarak, bundan dolayı İsrail ordusunun da yaptığı şeylerde uluslararası hukuktan kaynaklanan kurallara riayet edeceğinden emin olunabileceğini, bu konuda hiçbir şüphe duymadığını kaydetti.

İsrail'e destek için sıraya girdiler
İsrail'e destek için sıraya girdiler

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın da zirvede ele alınacağını ve önemli rol oynayacağını aktaran Scholz, Avrupa'nın, bağımsızlık ve toprak bütünlüğü mücadelesinde Ukrayna'nın yanında olduğunu söyledi.

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Almanya Avrupa Birliği Olaf Scholz İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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