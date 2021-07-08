ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde 24 Haziran'da facia yaşandı. Bir kısmı çöken 13 katlı bina, onlarca kişiye mezar oldu.

Enkaz altından 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi.

[Fotoğraf: AP]

Enkazdan canlı çıkarılan kimse olmadı

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, onlarca kişinin ise hala kayıp olduğunu belirterek "Enkaz altında kalan mağdurları çıkarmak ve aileler için olabildiğince hızlı şekilde bu trajediyi sonlandırmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Binanın yıkıldığı 24 Haziran’dan bu yana enkazdan canlı çıkarılan kimse olmadı.

Şimdiye kadar en az 6 dava açıldı

Yetkililer, arama ve kurtarma çalışmalarının 14'üncü gününde, dün, enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin artık kalmadığını, bundan sonra çalışmalarda kayıp kişileri bulmak ve enkazı kaldırmak için yoğunlaşacaklarını açıklamıştı.

Öte yandan, binanın çöküşüyle ilgili büyük bir jüri soruşturması başlatıldığı belirtilirken binadaki aileler tarafından Champlain Towers sahiplerine yönelik şimdiye kadar en az 6 davanın açıldığı bilgisi paylaşıldı.

[Fotoğraf: AP]

270 dairelik lüks binanın yarısı aniden çökmüştü

Miami Beach'in kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain Towers" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini aktarmıştı.

Söz konusu binanın güvenli olmadığı gerekçesiyle geri kalan güney kısmı da 4 Temmuz'da yerel saatle 22.30'da kontrollü yıkılmıştı.

[Fotoğraf: AP]