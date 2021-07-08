ABD'de çöken binada umutlar tükendi
ABD'nin Miami kentinde çöken binada artık umutlar tükendi. Yetkililer, "arama kurtarma çalışmaları yerini enkaz kaldırma çalışmalarına bıraktı" açıklaması yaptı. Enkazda 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 54'e çıktı.
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde 24 Haziran'da facia yaşandı. Bir kısmı çöken 13 katlı bina, onlarca kişiye mezar oldu.
Enkaz altından 8 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi.
Ancak enkaz altında olduğu düşünülen yaklaşık 100 kişiye hala ulaşılamadı.
Enkaz kaldırma çalışmaları başladı
Yetkililerden gelen açıklama ise aileleri üzüntüye boğdu. "Enkaz altında hayatta kalanları bulmanın artık mümkün olmadığı" açıklaması yapıldı.
Arama kurtarma çalışmalarının yerini artık enkaz kaldırma çalışmalarına bıraktığı belirtildi.
Felaketten sonra hayatını kaybedenler için ilk cenaze töreni düzenlendi.
4 kişilik Guara ailesi hüzünlü bir törenle defnedildi.
52 yaşındaki Marcus, 42 yaşındaki Ana ve çiftin kızları 10 yaşındaki Lucia ile 4 yaşındaki Emma gözyaşlarıyla uğurlandı.
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