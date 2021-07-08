NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Türk ve ABD jetlerinin Polonya ve İzlanda'da NATO hava devriyesinde bulunacağını söyledi.

"Hava polisliği, semalarımızı 24 saat boyunca güvenli tutmamıza yardımcı oluyor. Bu, ittifak dayanışmanın açık bir örneğini teşkil etmekte" diyen Sözcü Lungescu,

katkılarından dolayı Türkiye ve ABD'ye teşekkür etti.

4 Türk jeti Malbork Hava Üssü'nde

4 Türk F-16 jeti, hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla Polonya'daki Malbork Hava Üssü'ne dün ulaştı. Türk jetleri ve 80 kişilik destek personeli, Eylül ortasına kadar bölgede kalacak.

NATO savaş uçakları, Avrupa genelinde NATO müttefiklerinin hava sahası yakınında şüpheli ve duyurusu yapılmayan uçuşlar olması durumunda havalanacak şekilde 24 saat görev yapıyor.