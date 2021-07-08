Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 00:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk ve ABD jetleri, Polonya ve İzlanda'da NATO devriyesi yapacak
[Fotoğraf: AA]
Türkiye ve ABD'ye ait savaş uçakları, NATO'nun "hava polisliği" görevine başladı. Görev kapsamında Türk ve ABD jetleri, Polonya ve İzlanda semalarında devriye gezecek.
NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Türk ve ABD jetlerinin Polonya ve İzlanda'da NATO hava devriyesinde bulunacağını söyledi.
"Hava polisliği, semalarımızı 24 saat boyunca güvenli tutmamıza yardımcı oluyor. Bu, ittifak dayanışmanın açık bir örneğini teşkil etmekte" diyen Sözcü Lungescu,
katkılarından dolayı Türkiye ve ABD'ye teşekkür etti.
4 Türk jeti Malbork Hava Üssü'nde
4 Türk F-16 jeti, hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla Polonya'daki Malbork Hava Üssü'ne dün ulaştı. Türk jetleri ve 80 kişilik destek personeli, Eylül ortasına kadar bölgede kalacak.
NATO savaş uçakları, Avrupa genelinde NATO müttefiklerinin hava sahası yakınında şüpheli ve duyurusu yapılmayan uçuşlar olması durumunda havalanacak şekilde 24 saat görev yapıyor.
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