Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 21:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk F-16'ları "Geliştirilmiş Hava Polisliği" görevi için Polonya'da
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakların "Geliştirilmiş Hava Polisliği" görevini icra etmek üzere Polonya'ya ulaştığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakların "Geliştirilmiş Hava Polisliği" görevini icra etmek üzere Polonya'ya ulaştığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçaklar, 'Geliştirilmiş Hava Polisliği' görevini icra etmek üzere Polonya'nın Malbork Hava Üssü'ne ulaştı. Polonya görevi, 15 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek."
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçaklar, “Geliştirilmiş Hava Polisliği” görevini icra etmek üzere Polonya’nın Malbork Hava Üssü’ne ulaştı. Polonya görevi 15 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek. pic.twitter.com/UOZbwUAk4m— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 6, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Polonya
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