Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus istihbaratı Estonya'nın St. Petersburg Konsolosunu gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA]
Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Estonya'nın St. Petersburg Konsolosu Mart Latte'yi "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldığı açıklandı.
FSB'den yapılan açıklamada, Estonya'nın St. Petersburg Konsolosu Mart Latte'nin, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından gizli bilgiler alırken "suçüstü yakalandığı" iddia edildi.
Latte'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Bu faaliyet, diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuz ve Rusya Federasyonu'na karşı açıkça düşmanca niteliktedir" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Latte'ye yönelik gerekli işlemlerin uygulanacağı bildirildi.
Etiketler: Rusya
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