Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 19:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermeniler Azerbaycan askerlerine ateş açtı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni bir grup, Karabağ'da Azerbaycan askerlerine ateş açtı. Saldırıda yaralanan bir asker hastaneye kaldırıldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 18.00 civarında ateşkesi sağlamakla görevli Rus askerlerinin bulunduğu bölgeden Ağdam ilinin Aliağalı köyü istikametindeki Azerbaycan askerlerine silahlı saldırı düzenlendi.
1 asker yaralandı
Ermeni silahlı grubun ateşi sonucu, yol yapım çalışmalarına nezaret eden 1 Azerbaycan askeri yaralandı. Yaralı asker, hastaneye kaldırıldı.
Saldırıyla ilgili Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes gereği bölgede geçici görevle bulunan Rus silahlı kuvvetleri komutanlığına ve Türkiye-Rusya İzleme Merkezine bilgi verildi.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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