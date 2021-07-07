Dubai'de bulunan Cebel Ali Limanı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

Patlamanın limana demirli bir gemideki konteynerde meydana geldiği belirtildi.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Patlamanın ardından çıkan yangın da kısa sürede kontrol altına alındı.

Limana yakın mesafedeki bazı görgü tanıkları, patlamanın etkisi ile binalarının sallandığını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli limanlarından olan Cebel Ali Limanı, Dubai kent merkezinin 30 kilometre uzağında yer alıyor.