Avusturya'da 2 Kasım 2020'de 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir terör saldırısı gerçekleşti. Hükümet saldırı sonrası terörle mücadele yasa tasarısı hazırladı.

Bazı maddelerinin Müslümanların haklarını kısıtlayacağı gerekçesi ile eleştirilen tasarı mecliste kabul edildi.

Cami ve dini dernekler daha hızlı kapatılabilecek

Avusturya'da "radikal" görüşlere sahip olduğu düşünülen cami ve dini dernekler daha hızlı kapatılabilecek.

Müslümanlara ait kurumlara yurt dışından finansal desteğin önlenmesi için daha sıkı denetim yapılabilecek.

Camilerde görev yapan özellikle yabancı vaizler mercek altına alınacak. Vaizlerin isimleri devlete bildirilecek.

Ülkede terör suçlaması ile hapis cezasını tamamlamış kişiler dışarı çıktıktan sonra da denetlenecek.

Bu kişilere "elektronik kelepçe" takılarak bir süre takip edilecek.

Yeni yasanın ülkede Müslüman karşıtlığını artırmasından endişe ediliyor

Uyum Bakanı Susanne Raab daha önce yaptığı bir açıklamada "siyasal İslam"ın Avusturya'da yasaklanacağını ifade etmişti. Ancak "siyasal İslam"dan neyi kastettiği sorusunu cevapsız bırakmıştı.

Yeni yasa paketinin ülkedeki İslam karşıtlığını besleyerek Müslümanlara karşı saldırıları artırmasından endişe ediliyor.