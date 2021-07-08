Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 22:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'de kamyon kasasındaki alçıpan levhalar otoyolu birbirine kattı
Çin'de bir kamyonun kasasına levhalar yüklendi, sürücü yola koyuldu. Alçıpan levhalar otoyolda rüzgarın etkisi ile yola savruldu, birçok araca çarptı. O anlar otoyol kamerasınca anbean kaydedildi.
Çin'in Zhejiang eyaletindeki Jinhua şehrinde, alçıpan levha taşıyan bir nakliye kamyonu otoyolda korku dolu anlara neden oldu.
Kamyon yol alırken kasasındaki levhalar yola saçıldı.
Sürücü bir süre sonra ancak durumu fark ederek durabildi.
Tedbirsiz sürücü tazminat ödeyecek
Kamyon şoförünün alçı levhaları sabitlemek için yetersiz halat kullandığı ve halatların rüzgarla koptuğu açıklandı.
Olayda kimse yaralanmazken, sürücü para cezasının yanı sıra hasar gören araçlara tazminat ödeme cezasına da çarptırıldı.
Etiketler: Çin
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