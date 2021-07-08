Çin'in Zhejiang eyaletindeki Jinhua şehrinde, alçıpan levha taşıyan bir nakliye kamyonu otoyolda korku dolu anlara neden oldu.

Kamyon yol alırken kasasındaki levhalar yola saçıldı.

Sürücü bir süre sonra ancak durumu fark ederek durabildi.

Tedbirsiz sürücü tazminat ödeyecek

Kamyon şoförünün alçı levhaları sabitlemek için yetersiz halat kullandığı ve halatların rüzgarla koptuğu açıklandı.

Olayda kimse yaralanmazken, sürücü para cezasının yanı sıra hasar gören araçlara tazminat ödeme cezasına da çarptırıldı.