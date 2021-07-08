Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 21:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Portekiz'de virajı alamayan takım otobüsü devrildi: 2 ölü
Portekiz'de bir salon futbolu takımını maça götüren otobüs, virajı alamayıp devrildi. Şoför ve kulübün genç takımlar koordinatörü hayatını kaybetti. Kaza anı, arkadan gelen araçtaki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Portekiz'in Guaratuba kentinde, bir salon futbolu takımını maça götüren takım otobüsü, aşırı hız nedeni ile virajı alamayıp devrildi.
Otobüs şoförü ile kulübün genç takımlar koordinatörü kazada hayatını kaybetti.
İkisi ağır 18 kişi ise yaralandı.
Devrilen otobüse bir tır ve aracın çarptığı ancak araçlarda bulunanların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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