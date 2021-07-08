Portekiz'in Guaratuba kentinde, bir salon futbolu takımını maça götüren takım otobüsü, aşırı hız nedeni ile virajı alamayıp devrildi.

Otobüs şoförü ile kulübün genç takımlar koordinatörü kazada hayatını kaybetti.

İkisi ağır 18 kişi ise yaralandı.

Devrilen otobüse bir tır ve aracın çarptığı ancak araçlarda bulunanların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.