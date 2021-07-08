İsveç’in Orebro kenti yakınlarında paraşütle atlamak için dizayn edilmiş bir uçak, kalkışın ardından henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.

Örebro Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Lars Hedelin, uçakta biri pilot, 8'i paraşütçü olmak üzere 9 kişinin bulunduğunu söyledi. Hedelin, kesin sayı vermezken uçaktakilerin çoğunun öldüğünü duyurdu.

Polis Sözcüsü Lars Hedelin, olayı "tam bir kaza" olarak nitelendirerek, kazada çok sayıda kişinin öldüğünü aktardı.

Yerel basına göre, kazanın motor arızasından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.