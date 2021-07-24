ABD’de Miami kentinde 24 Haziran’da çöken binada enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sona ererken itfaiyeciler bir kişiden haber alınamadığını açıkladı.

Kurtarma ekipleri enkazı temizlemek için 12 saatlik vardiyalar halinde çalıştı ancak 54 yaşındaki Estelle Hedaya'ya ulaşamadı.

Kayıp kadının ailesi, aramanın resmi olarak sona ermesinin kendilerini çaresiz hissettirdiğini ve Hedaya’nın unutulacağından endişe ettiklerini söyledi.

Hedaya’nın küçük kardeşinin DNA örnekleri vermesine karşın kayıp kadına ait ceset bulunamamıştı.

[Fotoğraf: Reuters]

İlk saatlerden sonra umut kesildi

Felaketten sonraki ilk saatlerden bu yana hiç kimse enkazdan sağ çıkmadı.

Tropik fırtınalar ve dengesiz enkaz riskiyle mücadele eden kurtarma ekipleri, 13 bin tondan fazla kırık beton üzerinde çalıştı.

İtfaiyecilere teşekkür edildi

Arama sona erdikten sonra yetkililer, sahada kamp yaparken 12 saat vardiyalı çalışan itfaiyecilere teşekkür etti.

İtfaiye şefi Alan Cominsky "Açıkçası yıkıcı. Her açıdan zor bir durum. Miami-Dade İtfaiye Kurtarma'yı temsil eden kadın ve erkeklerle daha fazla gurur duyamazdım" dedi.