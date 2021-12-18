Biden yönetimi, ABD, Tayvan, Filipinler ve Hong Kong'u birbirine bağlayan denizaltı fiber optik kablo sistemine erişimi desteklediğini açıkladı.

Beyaz Saray, sosyal medya devi Facebook'un ana şirketi Meta'nın Asya'ya Pasifik denizaltı veri kablosunu kullanmasını istedi ve bunun için izin almasını önerdi.

Biden yönetimi, Federal İletişim Komisyonu'nu (FCC), şirketlere mevcut 12 bin 875 km Pasifik Hafif Kablo Ağı üzerinde veri gönderip almaları için lisans vermeye çağırdı.

Meta, Filipinler'den ABD'ye olan kısmı kullanmak için izin isterken, Google Tayvan'a bağlanmak için izin istedi.

Çin istihbaratına karşı koruma

Google ve Meta, Amerikalıların verilerinin gizliliğini ve güvenliğini, özellikle Çin istihbarat operasyonlarına karşı koruma sözü verdi.

ABD Adalet Bakanlığı Google ve Meta ile ulusal güvenlik anlaşmalarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Denizaltı fiber optik kablo sistemi ABD, Tayvan, Filipinler ve Hong Kong'u birbirine bağlıyor.

Meta, ABD ve Filipinler arasındaki kablo sisteminin internet kapasitesini artırdığını ve insanların bağlantıda kalmasına, içerik paylaşmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Anlaşmalar uyarınca, Google ve Meta, hassas verilere yönelik yıllık risk değerlendirmeleri yapmalı ve kablolardaki veri trafiğini 24 saat içinde kısıtlayabilmeli veya durdurabilmeli.

İnternetin belkemiğini oluşturuyor

Denizaltı kabloları neredeyse dünyanın tüm internet veri trafiğini yönlendiriyor.

Dünya veri trafiğinin yüzde 99'unu taşıyan yaklaşık 300 denizaltı kablosu internetin bel kemiğini oluşturuyor.

