Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Aralık döneminde bir önceki haftaya göre 4 adet artarak 475'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, son 1 yılda ise toplam 212 adet arttı.

Brent petrol cumayı 73,52 dolar seviyesinde kapattı

Perşembe gününü 75,02 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 73,52 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 70,86 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 72,38 dolar seviyesinde tamamlamıştı.