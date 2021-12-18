Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 4 arttı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4, son 1 yılda ise toplam 212 adet arttı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Aralık döneminde bir önceki haftaya göre 4 adet artarak 475'e yükseldi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, son 1 yılda ise toplam 212 adet arttı.
Brent petrol cumayı 73,52 dolar seviyesinde kapattı
Perşembe gününü 75,02 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 73,52 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 70,86 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 72,38 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
Etiketler: Petrol ABD Brent Petrol
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