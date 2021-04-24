Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 00:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mescid-i Aksa'da teravih namazının ardından İsrail protesto edildi
[Fotoğraf: AA]
Mescid-i Aksa'da binlerce Filistinli teravih namazı sonrası toplandı. Filistinliler, İsrail'in Ramazan ayının başından bu yana kendilerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.
Teravih namazının ardından Mescid-i Aksa'da Filistinliler, İsrail’in Kudüs'teki uygulamalarına karşı tepkilerini dile getirmek için yürüyüş düzenledi.
Yürüyüşe katılanlar Filistin bayrakları açarak sloganlar attı.
İsrail’in dün gerçekleştirdiği müdahalede 105 kişi yaralandı
İsrail polisinin dün, işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve TOMA'larla müdahalesinde 105 kişi yaralanmıştı.
İsrail polisi Ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.
Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, Ramazan'ın ilk gününden beri teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor.
Etiketler: İsrail Mescid-i Aksa Filistin Devleti Kudüs Ramazan Ayı
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