Belçika hükümetinin salgın tedbirlerini vaka durumuna göre kademeli olarak gevşetme kararı kapsamında, ikinci dalganın yaşandığı Ekim 2020'den beri kapalı olan restoran, kafe ve bar gibi işletmelerin sadece açık alanlara müşteri alabilecekleri duyuruldu.

Bahçe ve teras gibi açık kısımlardaki masalar arasında en az 1,5 metre mesafe bırakılacak, masalarda en fazla 4 müşteri bulunabilecek. İşletmeler sabah 8.00'den 22.00'ye kadar müşteri kabul edebilecek.

Açık havada düzenlenen kültürel etkinlikler gibi organizasyonlara da 8 Mayıs'tan itibaren izin verilecek. Bu tür etkinliklerde en fazla 50 kişi bulunabilecek.

Tedbirleri gevşetme bir hafta daha ertelendi

Belçika hükümetinin tedbirleri 1 Mayıs itibarıyla gevşetmesi bekleniyordu ancak vaka sayılarındaki düşüşün istenen seviyeye henüz inmemesi nedeniyle bir hafta erteleme yapıldı.

Belçika'da vaka sayısının günlük 15 bini geçtiği ekimdeki ikinci dalgadan sonra düşen vakalar Mart’a kadar 2 bin civarında seyretmişti. Mart’tan itibaren artarak 5 bine yaklaşan günlük vakalar nedeniyle tedbirlerin gevşetilmesine sıcak bakılmamıştı.

11 milyon nüfuslu ülkede son dönemde günlük yeni vaka sayısı 3 bin 500 civarında. Ülkede bugüne kadar 965 bin kişi virüse yakalandı, 23 bin 909 kişi hayatını kaybetti.