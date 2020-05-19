Haber Giriş: Kaynak: AA
Mescid-i Aksa Ramazan Bayramı'nın ardından ibadete açılacak
[Fotoğraf: AA]
Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın Ramazan Bayramı'nın ardından ibadete açılacağını duyurdu.
Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı konseyden yapılan açıklamada, koronavirüs (COVID-19) nedeniyle mart ayında kapatılan Harem-i Şerif’in, salgının yayılma hızının azalmasının ardından ibadete açılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.
Mescid-i Aksa, COVID-19 salgını nedeniyle 22 Mart’ta tamamen ibadete kapatılmıştı.
Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, Mescid-i Aksa’nın COVID-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurmuştu.
Etiketler: Mescid-i AksaSon Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 13:59
Son Haberler
- 14:36
- 14:36
- 14:30
- 14:27
- 14:23
Sıradaki Haber
AB'den, Trump'ın DSÖ fonlarına ilişkin açıklamasına tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz