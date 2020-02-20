Merkel, Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Irkçılığın bir "zehir" olduğunu belirten Merkel, "Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek." ifadesini kullandı.

Merkel ayrıca, vatandaşları köken ya da dinlerine göre ayırmadıklarını vurguladı.

5 Türk hayatını kaybetti

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, söz konusu saldırıda 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi.