Haber Giriş: Kaynak: AA, Reuters
Merkel'den Almanya'daki ırkçı saldırıya ilişkin açıklama
[Almanya Başbakanı Angela Merkel | Fotoğraf: Reuters]
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hanau'daki ırkçı saldırıya ilişkin, "Irkçılık bir zehirdir, nefret de zehirdir. Bu zehir toplumumuzda vardır" diye konuştu.
Merkel, Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.
Irkçılığın bir "zehir" olduğunu belirten Merkel, "Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek." ifadesini kullandı.
Merkel ayrıca, vatandaşları köken ya da dinlerine göre ayırmadıklarını vurguladı.
5 Türk hayatını kaybetti
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, söz konusu saldırıda 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi.
Etiketler: hanau saldırısı Angela Merkel almanya'da ırkçılıkSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 14:44
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