ABD’nin California eyaletinde, Meksika sınırı yakınındaki Imperial Beach’e geçtiğimiz hafta sonu Meksika’nın Tijuana şehrinden yüzerek iki kişi geldi.

Sahilde karşılarına çıkan ABD Sınır Devriyesi ekipleri ile kavgaya tutuştu.

Güvenlik güçlerine bir süre direnen adamlar yakalanarak gözaltına alındı.

California Sınır Devriyesi yetkilileri tarafından olaya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) konuyla ilgili soruşturma başlattığı duyuruldu.

Tutuklanan 2 şahsın da kaçakçı olduğundan şüpheleniliyor.