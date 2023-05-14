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Dünya
AA 14.05.2023 00:00

Meksika'da uluslararası suç örgütünün önemli ismi 'Hector Elias' yakalandı

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, uluslararası uyuşturucu ve organize suç örgütü "Sinaloa Karteli"nin önemli isimlerinden "Hector Elias" gözaltına alındı.

Meksika'da uluslararası suç örgütünün önemli ismi 'Hector Elias' yakalandı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Guamuchil kentinde bir evde kaldığı tespit edilen Elias, baskın sonucu yakalandı.

"Sinaloa Karteli"nin önemli isimlerinden biri olduğu belirtilen ve uzun süredir yakalanması için başına ödül konulan Elias, uyuşturucu kaçakçılığı suçlarının yanı sıra birçok kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

Eyalet savcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Elias'ın yakalanmasında kurumların müşterek hareket ettiği kaydedilerek, katkısı olanlara teşekkür edildi.

Meksika'nın en güçlü uluslararası uyuşturucu ve organize suç örgütü kabul edilen "Sinaloa Karteli", "El Chapo" lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman tarafından 1990'da kurulmuştu.

Meksika'da 2001 ve 2015'te iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

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