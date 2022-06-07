Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 06:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da tekne battı: 8 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Meksika'nın kuzeybatısındaki Sonora eyaletinde, bir teknenin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi kurtarıldı.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Guaymas kenti kıyılarından açılan küçük tekne bir süre sonra battı.
Kazada 8 yolcu yaşamını yitirdi, 11 kişi ise Deniz Kuvvetleri Müsteşarlığı Sivil Koruma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Meksika
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