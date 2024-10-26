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Dünya
AA 26.10.2024 02:06

Meksika'da suç örgütüne yönelik operasyonda 16 kişi öldü

Meksika'nın güneyinde güvenlik güçlerinin bir suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, 16 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da suç örgütüne yönelik operasyonda 16 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Meksika'nın Guerrero eyaletine bağlı Tecpan de Galeana kasabasında gerçekleştirilen operasyonda, askerler ile suç örgütü mensupları arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 16 kişi öldü, 3'ü asker çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer yaptıkları açıklamada operasyonun, silahlı kişilerin askeri tesislere saldırmasının ardından düzenlendiğini bildirdi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray'daki basın toplantısında, olayları yakından takip ettiklerini ve sürecin başsavcılık tarafından yürütüldüğünü belirtti.

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