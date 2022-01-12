Toplam vaka sayısının 4 milyon 170 bin 66 olduğu ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 363 bin 803 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 4. dalganın etkili olduğu bugünlerde salgının başlangıcından bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Aşı durumu

Meksika'da şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 64'üne 1. doz, yüzde 57'sine de 2. doz aşı uygulandığı bildirildi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" durumunda bulunuyor.