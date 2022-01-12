Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Aşı Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri, gazetecilere verdiği demeçte, son derece bulaşıcı Omicron türünün sağladığı doğal bağışıklığın pandemiyi endemik olmaya (yerli) doğru ilerletiyor olabileceğini söyledi.

l Jazeera'de yer alan habere göre, Cavaleri "Omicron ile aşılamanın yanında Nüfusta bağışıklığın artmasıyla çok fazla doğal bağışıklık olacak, endemikliğe daha yakın olacak bir senaryoya doğru hızla ilerliyor olacağız" dedi.

Bir virüs endemik hale geldiğinde, bir popülasyonun enfeksiyon veya aşılama yoluyla yeterince yaygın bağışıklık kazandığı ve bulaşmaların, hastaneye yatışların ve ölümlerin azalmaya başlayacağı anlamına geliyor.

Omicron'un ilk tespit edildiği Güney Afrika'dan gelen raporlar, varyantın oldukça bulaşıcı olmasına rağmen, hastaneye yatışlarda ve ölümlerde artışa yol açmadığını gösterdi.

Geçen ay yayınlanan bir başka Güney Afrika araştırması, Omicron'un , SARS-CoV-2 virüsünün diğer birçok mutasyonunda gözlenmeyen bir etki olan, farklı suşlara çapraz bağışıklık oluşturarak delta varyantının neden olduğu enfeksiyonları azaltabileceğini buldu.