Geçen hafta, Nova Scotia'daki Dalhousie Üniversitesi Su Kaynakları Araştırmaları Merkezi müdürü Profesör Graham Gagnon, CBC'ye Kasım ayı başlarından itibaren atık su örneklerinde Omicron bulduklarını söyledi.

“Kasım ayı başlarında viral bir sinyal görmek bizim için şaşırtıcıydı. Sadece geriye dönüp baktığımızda bunun orijinal değil, bir varyant olduğunu görebildik” dedi.

Vakaların 13 Aralık'ta Omicron olduğu doğrulandı ve Antigonish'teki St. Francis Xavier Üniversitesi'nde bir COVID-19 salgınıyla bağlantılıydı.

Omicron varyantı, Kasım ayı sonlarında Güney Afrika'da resmen tanımlandı.

Araştırma direktörü, Kasım ayında virüsü bulduğuna şaşırdığını, çünkü yurtlardaki öğrencilerin hepsinin aşılandığını ve test edilenlerin olumsuz sonuçlar verdiğini söyledi.

Sonuçların üniversitedeki yetkililere iletildiğini ve öğrencileri uyardığını açıkladı.