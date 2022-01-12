ABD'de hafta başında 1.13 milyon kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu rakamla ABD en fazla günlük vaka rekoru kırdı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı verilerine göre bir rekor da hastaneye yatışlarda kırıldı.

Ocak 2021'de 142 bin kişi ile kırılan rekor, dün 145 bin 982 kişinin hastaneye yatmasıyla yeniden kırıldı.

Hastaneye yatırılanların çoğunluğunu aşısız kişilerin oluşturduğu açıklandı.

Emory Üniversitesi'nde ve Atlanta'daki Grady Hastanesi'nde bulaşıcı hastalıklar doktoru olan Carlos del Rio, geçen hafta, COVID-19 nedeniyle hastanede yatan hastaların yüzde 80 ila 90'ının aşısız olduğunu söyledi.

New York Times'a göre, ABD şu anda benzeri görülmemiş bir ortalama ile günde 700 binden fazla vaka kaydediyor, ancak bu vakaların çoğu hafif.

Bununla birlikte, ölümler de günde ortalama bin 600 civarında.