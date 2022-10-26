Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Chiapas ve Veracruz eyaletlerinde, polis ihbar üzerine göçmenleri kurtarmak amacıyla insan tacirlerine operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonlarda, 15 aracı durduran polis, 156 düzensiz göçmeni ABD'ye götürme vaadiyle kandıran kaçakçılardan elinden kurtardı.

Kurtarılan göçmenlerin çoğunluğu Venezuelalı olmak üzere Guatemala, Nikaragua, Ekvador, El Salvador, Küba ve Honduras uyruklu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Operasyon kapsamında, 5 insan kaçakçısı yakalanırken göçmenler ise güvenli yerlere nakledildi.

Hedef ABD

Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan göçmenler, çoğu zaman insan tacirlerinin eline düşüyor.

Uzun yıllardır Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.