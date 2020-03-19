Haber Giriş: Kaynak: AA
Meksika'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meksika Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm olayının yaşandığını açıkladı.
Latin Amerika ülkesi Meksika'da diyabet hastası bir kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Meksika Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk kez bir hastanın öldüğü duyuruldu.
Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, ülkede 118 Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurmuştu.
Etiketler: vaka ölüm meksika kovid-19 koronavirüsSon Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 10:00
Sıradaki Haber
Yeni Zelanda koronavirüs sebebiyle sınırlarını kapatıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz