Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, ülkenin Chiapas eyaletinde, düzensiz göçmenleri kaçak şekilde taşıdığı belirtilen bir kamyonun otoyolun kenarındaki istinat duvarına çaparak devrildiği kaydedildi.

Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, ülkenin Chiapas eyaletinde, düzensiz göçmenleri taşıdığı belirtilen tıra ilişkin detaylar paylaşıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e, yaralıların sayısı ise 105'e çıktığı duyuruldu.

Göçmenlerden 95'nin Guatemalalı olduğunu aktaran Savcılık, diğerlerinin ise Honduras, Ekvador, Dominik Cumhuriyeti olduğunu kaydetti.

Şoför kazadan sonra kaçtı

Savcılık, tırın dorsesine 160 düzensiz göçmenin sığdırıldığına dikkati çekerek, kazanın ardından şoförün olay yerinden kaçtığını tespit ettiklerini dile getirdi.

Öte yandan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, düzenlediği basın toplantısında, yaşamını yitirenlerinin çoğunun Guatemalalı olduğunu söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.