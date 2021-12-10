Williams, Libya Özel Temsilcilik görevine atanmasından 3 gün sonra Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda Williams, "Bu kıymetli ülkeye geri döndüğüm için çok mutluyum. Umarım Libyalıların parlak bir geleceğe doğru barış ve istikrarda ilerleme yollarını pekiştirmesine yardımcı olabilirim." ifadelerine yer verdi.

Williams, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Libya Özel Temsilcilik olarak kendisine verdiği güven için de teşekkür etti.

BM Libya Özel Temsilcisi Vekili olarak görev almıştı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'in istifasının ardından, ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimler öncesi Amerikalı diplomat Stephanie Williams'ı danışman olarak atadı.

Amerikalı diplomat Stephanie Williams, uzun süre boş kalan BM Libya Özel Temsilciliği görevi doldurulana kadar BM Libya Özel Temsilcisi Vekili olarak görev yapmıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Slovakyalı diplomat Jan Kubis ise 23 Kasım'da istifa etmişti.