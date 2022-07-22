35 yaşındaki Luz Raquel Padilla, cumartesi günü Zapopan'daki saldırıda vücudunun yüzde 90'ında yanıklara maruz kaldı.

Öldürülmesi, hem vahşet,n şekli hem de kadının saldırıdan aylar önce yetkilileri uyarmış olması nedeniyle Meksika'da infial yarattı.

Meksika, son yıllarda kadın cinayetlerinin sayısında bir artış gördü ve 2021'de binden fazla cinayetle rekor kırıldı.

Savcı Luis Joaquín Méndez, tanıkların Zapopan'daki bir parkta Padilla'ya yönelik saldırıyı başlatan üç erkek ve bir kadını gördüğünü söyledi.

Dördü de olay yerinden kaçtı.

11 yaşındaki oğlu otizmli olan Padilla, "Yo cuido México" (Meksika'yı önemsiyorum) adlı engelli akrabalarına bakan bir grup insanın üyesiydi.

Grup, Padilla'nın oğlunun çıkardığı gürültüye itiraz eden bir komşusundan çok sayıda tehdit aldığını söyledi.

Mayıs ayında, Twitter'da, binasının merdivenlerinin duvarlarına "Seni diri diri yakacağım" yazan grafiti fotoğraflarını yayınlamıştı.

