Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.32'de Şam çevresindeki rejim güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz işgal altındaki Golan yönünden gelen düşman füzelerin bazılarını düşürdü" denildi.

Şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, rejim ordusundan 3 askerin öldüğü ileri sürüldü.