Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 02:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi
[Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]
Suriye'nin başkenti Şam'a İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 rejim askerinin öldürüldüğü öne sürüldü.
Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.32'de Şam çevresindeki rejim güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz işgal altındaki Golan yönünden gelen düşman füzelerin bazılarını düşürdü" denildi.
Şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, rejim ordusundan 3 askerin öldüğü ileri sürüldü.
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